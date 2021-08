Calicchio: “Offriranno opportunità, in un periodo come questo di difficoltà economiche ed occupazionali”

Fiumicino, partono i corsi gratuiti per collaboratori familiari –

“Partiranno i primi di settembre i corsi gratuiti per collaboratori familiari promossi dalla società di consulenza e formazione OTJ Srl di Fiumicino e patrocinati dal Comune”.

Paolo Calicchio, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Fiumicino ha illustrato il progetto: “Il programma didattico di formazione consentirà ai partecipanti di ottenere un attestato valido per lavorare nelle famiglie e sostenere l’esame di certificazione di acquisizione delle competenze, in base alla norma UNI 11766/2019″.

“Il programma del corso – spiega Calicchio – verterà sulle seguenti tematiche: nozioni di base di psicologia familiare, gestione della casa, cucina e alimentazione, cura degli animali domestici e delle piante, educazione civica, cura e igiene degli anziani e dei bambini, elementi di primo soccorso e nozioni di diritto penale relativi ai rapporti con persone non autosufficienti o minorenni.

Il primo corso, della durata di 24 ore complessive, inizierà il 6 settembre, e a seguire vi saranno altre date sino al 21 settembre.

La formazione si terrà prevalentemente presso la sede della società in Via Portuense 2400 a Fiumicino”.

“I corsi, organizzati con la collaborazione dell’ente bilaterale del comparto lavoro domestico, offriranno l’opportunità, in un periodo come questo di difficoltà economiche ed occupazionali, a tante ragazze e ragazzi – aggiunge Calicchio – di potersi formare in modo qualificato per la professione di baby sitter o badante”.

“L’attestazione rilasciata dalla società – dice Calicchio –, accreditata a livello nazionale nel settore della formazione in ambito sanitario e di sicurezza, fornirà, infatti, le competenze necessarie per la gestione e la cura di base di bambini, anziani e disabili, permettendo agli interessati di richiedere, previa successiva fase di formazione, la certificazione delle proprie competenze e abilità, sulla base delle norma nazionale che riguarda le attività professionali non regolamentate di assistente familiare, con la qualifica di colf, badante e baby sitter”.

Tutti coloro che sono interessati a ricevere informazioni specifiche sui programmi didattici e l’avvio dei corsi possono direttamente contattare la società referente al 0698386044 o al sito internet https://www.profacademy.it/assistentefamiliare.