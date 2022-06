Fiumicino: taglio del nastro per la nuova sede della Misericordia

Montino: “Una decisione che abbiamo preso convinti come siamo del valore immenso del volontariato e non solo durante le emergenze”

Taglio del nastro per la nuova sede della Misericordia di Fiumicino. La struttura è sorta in un’area di Pleiadi “che prima era tutta sterpaglia e ora, invece, diventerà un punto di riferimento per tutta la città”, ha detto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.









“Una decisione che abbiamo preso, come amministrazione, convinti come siamo del valore immenso del volontariato e non solo durante le emergenze”.

“Voglio ringraziare il presidente nazionale delle Misericordie, Domenico Giani, la governatrice della misericordia di Fiumicino Elisabetta Cortani, tutte le volontarie e i volontari che, in questi anni di emergenza non si sono mai tirati indietro, spendendosi con grande generosità, come anche tutte le altre organizzazioni di volontariato che sono state e continuano ad essere fondamentali”.

“Ringrazio per la presenza l’assessore alla Salute Alessio D’Amato, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, gli assessori della mia giunta Angelo Caroccia, Anna Maria Anselmi e Alessandra Colonna, la presidente del consiglio Alessandra Vona e i consiglieri”.