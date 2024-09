Fiumicino: l’ufficio delle dogane dona arredi da ufficio alla Croce Rossa Italiana –

L’Ufficio delle Dogane di Roma2 ha donato alla Croce Rossa Italiana / Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale arredi da ufficio (armadi, scrivanie e

cassettiere).

Nell’effettuare la programmata sostituzione degli arredi in uso presso il citato Ufficio, veniva constatato che parte degli stessi risultavano ancora in buono stato e, pertanto, venivano destinati alla donazione per attività benefiche, in osservanza della procedura regolata dal D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, art. 14 comma 2.

Il Direttore dell’Ufficio ha disposto la cessione gratuita in favore della Croce Rossa Italiana, in considerazione della costante presenza della stessa sul territorio, in favore delle persone in condizioni di indigenza e marginalità.