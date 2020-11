Share Pin 1 Condivisioni

Sopralluogo dei volontari questa mattina in via delle Arti dove sorgerà il campo base della confraternita con annessi moduli prefabbricati in legno usati per la prima accoglienza di casi difficili e persone in difficoltà

Fiumicino, i volontari della Misericordia agli imprenditori: “Insieme per la Casa del Noi”

Sopralluogo dei volontari della Misericordia di Fiumicino questa mattina a via delle Arti, nel quartiere di Parco Leonardo, dove sorgerà la “Casa del Noi”, ovvero il “campo base” della confraternita con annessi moduli prefabbricati in legno che saranno usati per la prima accoglienza di casi difficili e persone in difficoltà. Un’opera a servizio del bene comune e della collettività, quindi, che inizia a prendere forma.

A breve arriveranno dei moduli pass abitativi – messi a disposizione della Misericordia nazionale – che saranno impiegati come uffici e postazione logistica per il personale operativo. Successivamente saranno attivati degli sportelli di prima assistenza in attesa delle casette in legno che saranno montate più avanti.

L’auspicio della Misericordia è che gli imprenditori della zona diano una mano nella realizzazione veloce della “Casa del Noi”: “Sappiamo che il momento è difficile per tutti ma questa è un’opera che resterà per sempre un bene comune a servizio dei tutti i cittadini.

Per essere davvero operativa necessita di alcune operazioni di muratura come la costruzione di un muretto per recintare l’area e la spianatura del terreno sul quale sarà poi necessario posare uno strato isolante dove saranno realizzate le casette per la prima accoglienza.

Nei prossimi mesi il campo base sarà impiegato soprattutto per aiutare le persone colpite dall’emergenza coronavirus, ma in futuro sarà utilizzato per tutte quelle situazioni di disagio e difficoltà”.