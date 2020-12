Share Pin 0 Condivisioni

Il problema resta Isola Sacra: il 72% dei contagiati è tutto in quell’area del Comune di Fiumicino.

Fiumicino, i moniti di Montino per Capodanno alla luce dei numeri –

“I dati della ASL RM3 di oggi possono essere letti con un po’ di speranza: nelle ultime 48 registriamo infatti 42 nuovi positivi, ma 62 guariti”, dice il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Dati dunque leggermente confortanti quelli della pandemia nella città tirrenica: 257 positivi con un’età media di circa 40 anni e un rapporto rispetto al numero di abitanti dello 0,31%.

“Ricordo a tutte e tutti che da oggi e fino al 3 gennaio e poi di nuovo nei giorni 5, 6 e 7 gennaio anche il comune Fiumicino è zona rossa” sottolinea Montino.

“Raccomando a tutte e tutti la massima cautela e prudenza – aggiunge –. Non è possibile fare cenoni questa sera né pranzi con grandi tavolate domani. Non si potrà circolare dalle 22 e domani fino alle 7 del mattino, mentre negli altri giorni fino alle 5”.

“L’invito è a non aggirare il divieto organizzando festicciole che prevedono poi il pernottamento perché non si tratta di divieti imposti per il gusto di farlo, ma per tutelare la salute di ciascuno”, conclude il Sindaco.