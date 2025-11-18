Fiumicino, giovedì 20 e venerdì 21 novembre sospensione idrica programmata

Si comunica che, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, dalle ore 17:00 di giovedì 20 novembre alle ore 07:00 di venerdì 21 novembre, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in alcune zone del Comune di Fiumicino.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Coni Zugna, via Oulchefit, via Opacchiasella, via Mario Ingrellini, via Mario D’Agostino, via Luigi Mariotti, via Livio Ceccotti, via Ernesto Cabruna, via Italo Gismondi, via Leonardo Ferrulli, via Pier Giuseppe Scarpetta, via Gregorio Ceccarelli, via Val Lagarina, via Elio Silva, via Giuseppe Oblach, via Giuseppe Cenni, via Adriano Casadei (potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe).
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:
- via Coni Zugna angolo via Oulchefit;
- via Coni Zugna angolo via Antonluigi Pietrogrande;
- via Coni Zugna angolo via della Scafa.
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335.
Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto per le ore 07:00 di venerdì 21 novembre, salvo imprevisti.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.