Fiumicino e Ciampino ottengono il Livello 2 dell’Accessibility Enhancement Accreditation

Ad assegnarlo agli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, primi e unici in Italia, è ACI World, associazione internazionale indipendente che aggrega i principali aeroporti del mondo, in vista della premiazione che avverrà in presenza nel corso dell’ “Airport Service Quality Forum” a Guanghzou, nel prossimo settembre. Ad oggi, in Europa, questo accreditamento è stato ottenuto solo dagli scali di Istanbul, Londra Gatwick e Vienna.

Il “Leonardo da Vinci” e il “G. B. Pastine” sono i primi nell’Unione Europea ad aver ottenuto il secondo livello. La certificazione AEA, conforme alla Convenzione per i Diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, è stata istituita nel 2022 per supportare gli aeroporti nelle attività di misurazione, valutazione e miglioramento delle proprie infrastrutture nella promozione della cultura dell’accessibilità, rimuovendo al contempo ogni tipo di barriera fisica, sensoriale, cognitiva o psicologica.

Dopo aver ottenuto ad agosto 2024 il livello 1, ADR compie ora un ulteriore salto in avanti raggiungendo il livello intermedio della certificazione che denota come, l’azienda sia impegnata ad applicare i principi di Universal Design dalla fase di progettazione delle infrastrutture, coinvolgere regolarmente le associazioni rappresentanti persone con disabilità e offrire servizi dedicati per migliorare la customer journey dei passeggeri, oltre a garantire l’assistenza a tutti coloro che necessitano di supporto tramite la propria controllata ADR Assistance.