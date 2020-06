Condividi Pin 1 Condivisioni

Il delegato del sindaco ai diritti civili Davide Farruggio: “Battersi contro le discriminazioni e i pregiudizi è compito di ognuno di noi e delle istituzioni a tutti i livelli”

“Fiumicino dentro la rete Re.A.DY dei Pride: un’ottima notizia” –

“L’approvazione della delibera per l’adesione alla rete Re.a.dy del Comune di Fiumicino è un’ottima notizia”. Lo dichiara il delegato del sindaco ai Diritti Civili Davide Farruggio.

“Una buona amministrazione è quella che adotta buone pratiche per la promozione reale dell’uguaglianza e l’inclusione di tutte le cittadine e i cittadini – prosegue Farruggio -. Battersi contro le discriminazioni e i pregiudizi è compito di ognuno di noi e delle istituzioni a tutti i livelli”.

“Il nostro Comune, grazie all’impegno delle giunte Montino è un esempio, in questo senso – sottolinea il delegato -. Il voto di oggi ne è l’ennesima prova”.

“Giugno è il mese dell’orgoglio lgbt, quindi aderire alla rete Re.a.dy oggi è un segnale forte che Fiumicino lancia – conclude Farruggio -. Tanto più che proprio mercoledì sarà depositato in Commissione Giustizia alla Camera il testo unificato della legge contro l’omofobia e la transfobia che prevede, tra le altre cose, anche misure di prevenzione delle discriminazioni”.

“La delibera di oggi va in questa direzione e anticipa la legge stessa, per le competenze di un Comune. Adesso, insieme all’assessora Anselmi, ci metteremo a lavoro per promuovere iniziative e progetti in linea con la dichiarazione di intenti della rete stessa”.