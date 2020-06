Condividi Pin 1 Condivisioni

L’assessore Mancino: ”Per connettersi è sufficiente selezionare la rete “WiFi4EU” e consentire al trattamento dei dati”

Fiumicino, da oggi Wi-Fi gratuito in 6 zone della città

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino ha presentato il 7 novembre 2018 la propria candidatura al bando Europeo denominato “WIFI4EU”. Scopo del bando è fornire ai cittadini e ai visitatori un accesso Internet di alta qualità in tutta l’Unione Europea, attraverso la realizzazione di reti Wi-Fi gratuite negli spazi pubblici delle città.

Il Bando, rivolto a tutti i comuni degli Stati Europei, offriva un voucher del valore di 15.000 euro alle amministrazioni che per prime fossero riuscite a presentare la domanda per ottenere il finanziamento. Il “click day” organizzato per assegnare i fondi si è tenuto l’estate scorsa.

“Grazie al lavoro pregevole e tempestivo del Servizio Innovazione Tecnologica – commenta l’assessora all’Informatizzazione e innovazione tecnologica Marzia Mancino -, il nostro comune è stato tra gli aggiudicatari del bando. In questi mesi l’Ufficio Informatica ha eseguito uno studio che ha permesso di individuare i siti, dotati di idonea infrastruttura, dove poter installare gli access point”.

Le aree sono:

Via della Scafa, 46 – Biblioteca Comunale Giulio Regeni (Villa Guglielmi)

Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – Sede Comunale;

Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 – Sede Polizia Locale e assessorati Scuole e Sociale;

Piazza G.B. Grassi – Piazza (Area Lavori Pubblici e Manutenzione);

Piazza SS Filippo e Giacomo, 9 – Sede comunale di Palidoro;

Via del Buttero, 10 Maccarese – Casa della Partecipazione/Borgo di Maccarese.

“Da oggi le reti Wi-Fi sono ufficialmente in funzione – prosegue Mancino -. Per connettersi è sufficiente selezionare dalle impostazioni del proprio dispositivo la rete denominata “WiFi4EU” e consentire al trattamento dei dati. Non è richiesta alcuna registrazione e il servizio è completamente gratuito”.

“Un ulteriore passo sulla via dell’innovazione che affianca il Comune di Fiumicino alle grandi realtà europee – conclude l’assessora -. Il mio plauso ancora una volta al Servizio Innovazione Tecnologica per questo nuovo enorme obiettivo raggiungo: una vera rivoluzione digitale a favore dei nostri cittadini”.