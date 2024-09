Fiumicino “Complimenti a Edoardo Giordan, esempio di tenacia valori e sport”, le parole di Michela Califano

Voglio inviare ad Edoardo Giordan i miei complimenti per la conquista della medaglia di bronzo nella sciabola categoria A alle Paralimpiadi di Parigi. Un talento del nostro territorio che da sempre si è contraddistinto in questa specialità e che da anni ormai ci ha abituato a risultati importantissimi. La sua tenacia, la sua abnegazione, la forza con la quale pratica questo sport sono da esempio per tutti noi e per tutti i ragazzi di Fiumicino e non solo. Compito delle istituzioni deve essere invece quello di incentivare i giovani mettendo a loro disposizione strutture adeguate e fruibili.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale di Fiumicino, Michela Califano