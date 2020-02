Condividi Pin 0 Condivisioni

Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia

Fiumicino, completata l’asfaltatura di Via dei Mitili – “E’ stato completato oggi il lavoro di asfaltatura in Via dei Mitili. Era un intervento che si attendeva da 35 anni, poiché la strada era ridotta ai minimi termini, ma data l’importanza che ricopre anche per la vicinanza delle scuole materna e media, siamo intervenuti con un primo intervento di asfaltatura. Nei prossimi giorni saranno posizionati anche due attraversamenti pedonali rialzati, e rifatta la segnaletica orizzontale”. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia.