Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini ,ha partecipato alla storica processione della “Madonna Fiumarola”, un evento che da alcuni anni si svolge sul Tevere, a Fiumicino. Presenti il Comandante Capitano di Vascello, Silvestro Girgenti,il Comandante della Polizia Locale, Daniela Carola, una rappresentanza dei Vigili del Fuoco e i membri della Confraternita del SS. Sacramento e Maria SS.ma del Carmine in Trastevere.

Dopo la Santa Messa dedicata, officiata da Padre Leonardo Ciarlo, presso la chiesa di Santa Maria Porto della Salute, il simulacro della Madonna “de’ Noantri”, quest’anno vestita di azzurro come il mare, ha sfilato lungo la banchina antistante “Borgo Valadier” per poi essere imbarcata su un battello GCA10, messo a disposizione dalla Capitaneria di Porto. L’imbarcazione ha navigato lungo le acque del Tevere, nel porto di Fiumicino, proseguendo verso il mare e raggiunta la spiaggia è stata lanciata una corona di fiori in memoria di tutti i caduti in mare.

“Partecipare alla processione è stato per me un grande onore. La Madonna “Fiumarola” rappresenta un simbolo di unità e devozione per tutti noi. Una tradizione che rafforza il legame tra le comunità attraverso radici condivise, ricordandoci l’importanza della nostra eredità culturale e spirituale.” ha commentato il Sindaco Mario Baccini.

La festa de’ Noantri, festa popolare romana, si celebra in onore della Beata Vergine del Carmelo, una delle devozioni più antiche del cristianesimo e trae le sue origini dal 1535. Si narra che, dopo una tempesta, alcuni pescatori della Corsica rinvennero alla foce del Tevere una statua della Vergine Maria scolpita in legno di cedro, donata poi ai carmelitani della Basilica di San Crisogono. Chiamata “Madonna Fiumarola”, la statua è conservata tutto l’anno nella Chiesa di Sant’Agata in Trastevere, adornata con abiti regali raccolti nel corso dei secoli.