Fiumicino, arrestato 38enne per droga: inseguimento in scooter e a piedi

Fugge alla vista della Polizia e si libera di un marsupio con cocaina e crack

Operazione antidroga a Fiumicino, dove gli investigatori del locale Commissariato di P.S. hanno arrestato un 38enne romano, sorpreso a bordo di uno scooter in una situazione ritenuta compatibile con un’attività di drug delivery.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo avrebbe tentato di fuggire prima in scooter e poi a piedi, liberandosi di un marsupio contenente 17 involucri tra cocaina e crack, oltre a denaro contante.

Raggiunto dagli agenti, avrebbe inoltre opposto resistenza. Per il 38enne sono quindi scattate le manette: è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.