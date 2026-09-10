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Andrea Scalella convocato alla Finale Oro Under 23

10 Settembre 2026
Andrea Scalella convocato alla Finale Oro Under 23





Un altro grande traguardo per l’atleta cerveterano Andrea Scalella, che il 12 e 13 settembre sarà in gara a Modena ai C.D.S. Under 23 – Finale Oro.

Dopo la finale conquistata nei 400 metri ai Campionati Italiani e il prestigioso titolo italiano nella 4×400 Juniores, conquistato a Caorle, questa convocazione rappresenta per Andrea un nuovo e stimolante obiettivo.

L’atleta sarà impegnato sia nei 400 metri individuali sia nella staffetta 4×400, pronto a confrontarsi con i migliori giovani atleti a livello nazionale.

Un’altra importante tappa nel percorso sportivo di Andrea Scalella, che continua a raccogliere risultati e soddisfazioni, portando in alto il nome di Cerveteri.

A lui un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida!