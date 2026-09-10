Andrea Scalella convocato alla Finale Oro Under 23

Un altro grande traguardo per l’atleta cerveterano Andrea Scalella, che il 12 e 13 settembre sarà in gara a Modena ai C.D.S. Under 23 – Finale Oro.

Dopo la finale conquistata nei 400 metri ai Campionati Italiani e il prestigioso titolo italiano nella 4×400 Juniores, conquistato a Caorle, questa convocazione rappresenta per Andrea un nuovo e stimolante obiettivo.

L’atleta sarà impegnato sia nei 400 metri individuali sia nella staffetta 4×400, pronto a confrontarsi con i migliori giovani atleti a livello nazionale.

Un’altra importante tappa nel percorso sportivo di Andrea Scalella, che continua a raccogliere risultati e soddisfazioni, portando in alto il nome di Cerveteri.

A lui un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida!