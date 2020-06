Condividi Pin 1 Condivisioni

“Una scelta che serve a semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini”

Fiumicino, aboliti i diritti di segreteria fino a 5 euro –

“Con una delibera approvata oggi in giunta abbiamo abolito i diritti di segreteria per importi fino a 5 euro”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Non un obbligo, ma una scelta precisa che comporterà una piccola perdita per il Comune, ma che serve a semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini – prosegue il sindaco -. Da oggi, quindi, in tutti i casi in cui finora era necessario pagare diritti di segreteria fino a cifre inferiori o pari a 5 euro, non sarà più necessario farlo”.

“Un altro piccolo gesto di attenzione e di vicinanza alle esigenze delle nostre cittadine e dei nostri cittadini – conclude Montino – che abbiamo scelto di fare per anche in vista dell’obbligo di ricorrere esclusivamente al sistema elettronico PagoPA per tutti i pagamenti dovuti alla pubblica amministrazione che entrerà in vigore dall’1 luglio prossimo”.