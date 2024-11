Fino al 25 novembre da Coop una pasta e una borsa per dire basta alla violenza sulle donne –

Una pasta e una borsa per dire basta. Contro la violenza sulle donne, anche gli uomini hanno molto da dire. Inquadra il QR Code e ascolta le storie. Anche quest’anno Coop dice no alla violenza di genere: verbale, psicologica, sessuale, economica e stalking. Fino al 25 novembre, per ogni confezione di pasta in edizione speciale acquistata, Unicoop Tirreno donerà 30 centesimi ai centri antiviolenza del territorio che difendono le donne vittime di violenza. Inoltre, se acquisti la borsa dedicata, Unicoop Tirreno donerà 50 centesimi all’associazione Differenza Donne. Perché la violenza sulle donne non è solo un problema delle donne. Serve l’impegno di tutti.

