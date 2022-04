La Fiera delle macchine agricole si sposta a Civitavecchia

Dopo l’annullamento a Tarquinia la manifestazione si sposta alla Marina

La tradizionale fiera delle macchine agricole, vanto e tradizione per la città di Tarquinia, quest’anno cambia location. Ci si sposta a Civitavecchia.

La novità era trapelata già nei giorni scorsi, dopo che era stata annunciata sui social l’annullamento, per il terzo anno consecutivo, della fiera a Tarquinia a quanto pare a causa della mancata presentazione nei tempi utili dei piani di sicurezza previsti.

E la conferma del trasloco è arrivata proprio questa mattina dal Comune di Civitavecchia. “L’area coinvolta – ha spiegato il presidente dell’Associazione “Pro Tarquinia”, Paolo Giorgi – è quella della Marina, arrivando a una piccola parte del porto”.

“Proprio per esigenze organizzative – ha proseguito – saremo costretti a ospitare macchine più piccole del solito. Non abbiamo avuto il tempo e la logistica per analizzare e stipulare polizze accessorie per ospitare macchine di questo tipo. In futuro spero di poter individuare delle aree o mettere in atto dei presidi, per ospitarle senza che possano causare danni”.

In totale gli stand saranno circa 200, tenendo presente che quelli dell’agricoltura saranno più estesi.

“E’ un evento storico per la città – ha commentato l’assessore Dimitri Vitali – che porterà centinaia di migliaia di visitatori. Secondo quanto mi hanno riferito gli alberghi e le strutture ricettive hanno il sold out. Stessa cosa per i ristoranti che hanno ricevuto numerose prenotazioni”. Insomma, “ci si è presentata questa possibilità – ha concluso Vitali – e non ce la siamo fatta scappare”.