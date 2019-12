Condividi Pin 12 Condivisioni

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso

Fiamme in una legnaia, intervengono i Vvf

I Vigili del Fuoco di Bracciano alle ore 09.00 circa, sono intervenuti presso il comune di Canale Monterano, via Fonte Riccio, per Incendio deposito legnaia e attrezzature agricole. I VVF hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi alle strutture adiacenti. Le operazioni di spegnimento sono state impegnative a causa del forte vento che alimentava l’incendio. Molto spavento per gli abitanti delle abitazioni limitrofe, messe comunque in sicurezza dal tempestivo intervento dei VVF.

Nessun altro danno e/ feriti. Sul posto anche i carabinieri di Manziana e radiomobile di Bracciano per i rilievi del caso.