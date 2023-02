Sono stati insieme a l’Orèal Professionel partner di Casa Sanremo nella 73esima edizione

Festival di Sanremo: tante soddisfazioni per la civitavecchiese Patrizia Piscitello e il gruppo Compagnia di Bellezza –

Anche la 73° edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con tantissime soddisfazioni per Patrizia Piscitello e il gruppo Compagnia della Bellezza! Insieme a L’Oréal Professionel sono stati partner di Casa Sanremo, l’hub dove, durante il giorno, artisti, giornalisti e addetti ai lavori si incontrano.

Durante tutte le giornate si sono occupati quindi di pettinare giornaliste, modelle e influencer, come la giornalista Veronica Maya e la modella Valentina Pegorer, che ha accompagnato Salvo Filetti e il team Compagnia della Bellezza durante tutti i giorni di Festival, in un appuntamento giornaliero in cui hanno commentato i look e i trend di Sanremo.

Durante la serata invece, gli hairstylist di Compagnia della Bellezza e del nuovo marchio Urban CDB Salon, hanno curato il look di diversi cantanti ed ospiti: Shari e i Colla Zio in gara al Festival ma anche gli ospiti della serata cover Ditonellapiaga e Rachele dei Baustelle.

Salvo Filetti e il team hanno curato anche il look di Andrea Delogu, che ha presentato ogni sera Primafestival e la famiglia Ferragni, presente in sala durante l’ultima serata per supportare Chiara.

“È stato bellissimo partecipare nuovamente al Festival: stancante ma divertente e ricco di soddisfazioni”.

“Mi sono divertita tantissimo pettinando il gruppo emergente dei Colla Zio: simpaticissimi e pieni di energia proprio come i loro ricci! Tra i look che ho apprezzato di più al Festival c’è stato quello di Madame, molto coerente con il suo personaggio e la sua personalità, ha sdoganato anche la frangia sui capelli ricci che noi, con le collezioni Compagnia della Bellezza, sponsorizziamo da un po’, perché la troviamo stilosa e portabilissima”.

“Nell’hub di Casa Sanremo ho avuto anche il piacere di incontrare il concittadino Tiziano Leonardi, partecipante al Festival con i suoi Cugini di Campagna, e per cui ho fatto il tifo: personalità come la sua ci rendono orgogliosi della nostra città”.

“Domenica da Sanremo sono volata direttamente a Catania per il Master sulla nuova collezione Compagnia della Bellezza e finalmente, tra pochi giorni, rientrerò a casa. Con tanta stanchezza ma tantissima gioia nel cuore!”.