Ancora non ci sono i dettagli della fase 2, ma domani sera il Presidente del Consiglio fornirà agli italiani il piano con le linee guida per la ripartenza

Fase 2: dal 4 maggio niente mascherina all’aria aperta e si potranno andare a trovare parenti e amici-

Si potranno andare a trovare i parenti e gli amici, si potrà circolare senza l’obbligo della mascherina – che però dovrà essere indossata ogni volta che si entra nei locali pubblici, nei negozi, negli uffici postali e comunali, nelle banche e sui mezzi di trasporto pubblici – si potrà fare sport all’aperto anche lontano da casa. Queste le notizie che confortano gli italiani: queste misure saranno in vigore dal 4 maggio.

È stato deciso nel corso della riunione che si è tenuta ieri tra il Premier Giuseppe Conte, i capidelegazione Roberto Speranza, Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Teresa Bellanova e il commissario straordinario Domenico Arcuri.

Aspettiamo quindi una conferenza stampa che indichi come si dovrà agire: il Dpcm quasi sicuramente sarà pubblicato lunedì 27 aprile e indicherà i comportamenti individuali oltre a quelli relativi alle aperture dei negozi.

NIENTE OBBLIGO DI MASCHERINA DAL 4 MAGGIO

Non sarà più obbligatorio usare la mascherina all’aperto, sia perché oggettivamente non sempre si riesce a trovare, sia perché alcuni soggetti manifestano problemi respiratori indossandole. Resta però l’obbligo di applicarle ogni volta che si entra nei negozi, nei locali pubblici o se si prende un mezzo di trasporto non privato.

SI POSSONO ANDARE A TROVARE PARENTI E AMICI SENZA AUTOCERTIFICAZIONE

A partire dal 4 maggio non servirà più l’autocertificazione per circolare e si potranno andare a trovare parenti e amici, adottando le “dovute precauzioni”, ma solo nella regione di appartenenza. Se si deve andare fuori regione serve ancora l’autocertificazione: in questo caso devono esserci i “comprovati motivi di salute o di lavoro”.

SPORT ALL’ARIA APERTA

Sì allo sport all’aria aperta anche lontano da casa. Si potrà fare da soli, ma anche in due, l’importante è mantenere una distanza di sicurezza di due metri. Si potrà andare in bici.

RIAPERTURA DEI PARCHI

Riapriranno i parchi, le ville e le spiagge. Le famiglie potranno portare i bambini fuori, con un massimo di due adulti. Vietati gli assembramenti.