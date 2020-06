Condividi Pin 0 Condivisioni

Fare Verde Civitavecchia: “Abbandono selvaggio dei rifiuti. Nessun intervento è stato effettuato” – riceviamo e pubblichiamo:

Fare Verde Civitavecchia, nonostante il 24 maggio u.s., ha segnalato all’Ufficio Ambiente del comune l’abbandono di varie tipologie di rifiuti al bordo della strada via Terme di Traiano Casale Altavilla e il predetto Servizio, con specifica comunicazione datata 4 giugno, ha chiesto l’intervento della Civitavecchia Servizi Pubblici per la risoluzione della problematica in questione, ad oggi nulla è stato fatto.

Fare Verde Gruppo di Civitavecchia, in considerazione della riapertura stagionale del parco acquatico, auspica un immediato intervento della CSP al fine di rimuovere l’immondizia giacente che rappresenta un’immagine negativa della città di fronte ai frequentatori locali e non del parco aquatico.

Associazione ambientalista FARE VERDE Gruppo di Civitavecchia