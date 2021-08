Senza un’app da scaricare sul telefonino impossibile prenotare il proprio biglietto

Etruria Eco Festival sì … ma non per tutti –

Eco Festival sì ma non per tutti. La denuncia arriva da una cittadina che pur volendo partecipare alle iniziative promosse dall’amministrazione comunale si è vista “tagliata fuori” come una ampia parte della popolazione.

Per potersi prenotare “bisogna scaricare un’app sullo smatphone”. Possibilità che però, non hanno tutti.

“Mi chiedo se un evento gratuito e offerto alla cittadinanza, debba essere così discriminante verso chi non possiede questo tipo di cellulare per vari motivi che possono essere economici o magari per disabilità p per un’età avanzata”.

Insomma, se da un lato si punta ad abbattere le “barriere” per dare a ciascuno le stesse possibilità, dall’altra parte invece “il digital divide, colpisce anche un evento che dovrebbe aggregare tutti e non selettivo per alcune fasce di popolazione”.