Erba alta nelle strade provinciali di Cerveteri, la protesta dei cittadini “rischio incidenti”

Le abbondanti piogge di questo periodo, hanno fatto crescere l’erba oltre un metro facendo diminuire la visibilità e la sicurezza delle strade.

Alcuni cittadini di Cerveteri, vista la pericolosità per la scarsa visibilità nel tratto di strada provinciale di Via del Sasso, hanno inviato una formale pec alla Città Metropolitana, chiedendo l’intervento per la messa in sicurezza e lo sfalcio dell’erba in questo tratto.

Ad oggi la situazione non è ancora cambiata, lamentano per via social: “L’erba ormai alta 1mt e riduce la visibilità agli automobilisti con rischio di incidenti…. A questo punto speriamo in un miracolo”