Efficientata la Torre Faro all’ingresso di Cerenova: più luce e un abbattimento dei costi superiore al 50 per cento

Si sono conclusi questa mattina i lavori di efficientamento energetico della Torre Faro all’ingresso della Frazione di Marina di Cerveteri. Il personale della Multiservizi Caerite, guidato dall’Ingegner Umberto Forghieri, ha infatti provveduto alla sostituzione di quattro corpi illuminanti al sodio di 400 watt cadauno, con 4 led da 150watt ciascuno: un intervento, realizzato con fondi comunali, che porterà da un lato ad un’illuminazione migliore e dall’altro ad un forte abbattimento dei costi di pubblica illuminazione, superiore al 50%.

“Un intervento importante in un punto nevralgico della viabilità del nostro territorio, uno svincolo stradale che consente dalla Statale Aurelia l’accesso a Marina di Cerveteri – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – un lavoro che ci consegnerà una maggiore visibilità e sicurezza, sia per i mezzi in transito che in generale per l’area circostante tutta. Ringrazio con l’occasione l’Ingegner Umberto Forghieri, sempre estremamente preciso e professionale nell’espletamento di tutte le attività legate alla pubblica illuminazione. Un ulteriore ringraziamento, ed un augurio di buon lavoro, lo rivolgo all’Amministratore Unico della Multiservizi Alessio Pascucci e al Direttore Generale Linda Ferretti, con i quali in queste prime settimane trascorse dal loro insediamento ufficiale, ho avviato un importante e proficuo dialogo”.