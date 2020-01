Condividi Pin 1 Condivisioni

Il dg Gnazi a ruota libera: “Dentro questo successo c’è il lavoro di squadra e società”.

“E’ un Cerveteri che merita il primato” –

Il Cerveteri in testa alla classifica, in corsa per la promozione diretta in Eccellenza, è il manifesto di lungimiranza e programmazione.

Nonostante la tifoseria sia lontana, distaccata rispetto ai preziosi risultati della squadra, c’è entusiasmo nel club verdeazzurro.

Il dg Valerio Gnazi traccia un bilancio del positivo momento, coronato dal successo pesante di Tolfa, che ha visto gli etruschi raggiungere la vittoria con una prodezza di Simone Vignaroli.

“Si è vero è un momento molto positivo per noi – afferma Gnazi – e devo dire che la vittoria di domenica, arrivata nel finale, è la fotografia dello spessore della squadra”.

“Sostanza, acume tecnico, spirito di sacrificio e tanto valore umano dentro questi ragazzi, meravigliosi a dir poco.

Siamo contentissimi di essere in testa alla classifica, sta pagando il lavoro societario, di tutta la dirigenza.

E se il Cerveteri comanda il giorno non è un caso, ma frutto di una gestione tecnica straordinaria .

C’è compattezza, un legame tra giocatori che va oltre il calcio.

Noi dirigenti non gli facciamo mancare nulla , loro in campo ci ripagano di grandi risultati.

Meritiamo di salire in Eccellenza, vogliamo regalarla alla città”.

Fa.No.