Gubetti: “Un presidio di legalità, identità e coesione sociale”

CERVETERI – Si è tenuta questa mattina la cerimonia di riconsegna del plesso scolastico di piazza Nazzareno Pagliuca alla comunità di Due Casette. Alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti delle famiglie, il Sindaco ha ufficializzato la riapertura della struttura, che torna a essere il punto di riferimento educativo del borgo.

“Oggi scriviamo una pagina fondamentale per Due Casette – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – Restituire le chiavi di questo plesso alle famiglie non è un mero atto amministrativo. È un segno tangibile di vicinanza a questa comunità: una realtà piccola ma solida, fatta di persone legate profondamente alla propria terra e che meritano risposte concrete. La nostra scuola è un presidio di legalità e di coesione sociale: è il luogo dove si impara la cittadinanza attiva e dove la comunità si riconosce tale“.

Due Casette, il Comune restituisce la scuola alla comunità

Il Sindaco ha tenuto a ringraziare pubblicamente chi ha reso possibile il traguardo: “Un ringraziamento speciale va all’Assessore alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli, il cui supporto è stato l’elemento fondamentale per gestire un’attività complessa che, senza la sua determinazione e competenza, non sarebbe stata possibile. Al suo fianco, un ruolo decisivo è stato svolto dalla Consigliera Anna Mastrandrea, che per anni è stata un pilastro di questo Istituto Comprensivo e che ha saputo offrire una sensibilità unica in questo percorso. Un ringraziamento va inoltre alla Vicepreside Loredana Cairone e alla responsabile del plesso Valentina Germinara per il prezioso sostegno fornito“.

La scelta di riportare la scuola a Due Casette si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione scolastica territoriale, finalizzato all’ottimizzazione degli spazi e al miglioramento dell’offerta didattica, superando le difficoltà accumulate nel tempo.

“Comprendiamo il dibattito che accompagna ogni riorganizzazione scolastica – prosegue la nota dell’Amministrazione – ma siamo convinti che la presenza di una scuola in una piccola comunità come quella di Due Casette sia un valore non negoziabile. La nostra azione è orientata a garantire ambienti idonei, sicuri e funzionali. Quella di oggi è la vittoria di una comunità che non si è arresa, che ha difeso la propria identità e che ora vede finalmente rinascere il suo centro educativo, cuore pulsante di un borgo che ha dimostrato una forza e un’unione esemplari”.