ASD Città di Cerveteri, domani la presentazione di mister Ranieri e staff

Al Galli si parlerà del progetto di riqualificare il campo da gioco

Mercoledì alle ore 19.30 presso l’area stampa dello stadio Galli, sarà presentato il neo allenatore verde azzurro, Fabio Ranieri insieme al nuovo staff. Tifosi e stampa sono invitati alla partecipazione della conferenza, che darà il via alla programmazione della stagione 26 /27 che il Cerveteri disputerà nel campionato di Promozione. Sarà l’occasione per presentare alcuni dei nuovi acquisti, volti giovani ma di spessore, messi a fuoco dal DS Scotti che ha prelevato elementi di grande interesse.

La conferenza, infatti, vedrà la partecipazione di parte dell’esecutivo del comune cerite, che annuncerà le prime novità a riguardo la realizzazione del campo in sintetico. Il patron Sergio Lupi appare molto motivato: “Hanno carta bianca, stanno facendo un buon lavoro per quanto riguarda il calcio mercato. Sul fronte campo -dice Lupi-, stiamo avendo un dialogo con l’amministrazione, direi molto convinta e consapevole”.