2ª Sagra della Bruschetta a Cerveteri. Due serate in Piazza Risorgimento con il Rione Casaccia Vignola

Torna a Cerveteri la Sagra della Bruschetta. Dopo il successo della prima edizione, il Rione Casaccia Vignola presenta il secondo appuntamento dedicato alla cucina semplice, alla convivialità e alle tradizioni del territorio. La manifestazione si svolgerà venerdì 4 e sabato 5 luglio in Piazza Risorgimento, con il patrocinio del Comune di Cerveteri e dell’Assessorato allo Sport, Eventi Sportivi, Attività Produttive e Mercati, rapporti con i Rioni e Pro Loco.

Al centro della festa ci saranno le bruschette, proposte in diverse varianti e preparate, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, con ingredienti genuini e prodotti locali. Ma in questa manifestazione non ci sarà soltanto buon cibo. La due giorni sarà anche un’occasione per ritrovarsi in piazza, stare insieme e valorizzare il lavoro dei volontari del Rione Casaccia Vignola.

Il programma prevede anche bancarelle di artigianato e momenti di intrattenimento. Sabato 4 luglio la serata sarà animata dalla scuola di ballo RIM Sport Cerveteri, con Manuel Biasetti e Social Dance. In programma dj set, balli di gruppo, mini lezione di ballo, disco dance e revival. Domenica 5 luglio spazio invece alla musica popolare e al divertimento con Roberto, Valentina e Moreno, protagonisti dello spettacolo “Na Cantina pè Cantà”. Una serata pensata per coinvolgere il pubblico con canzoni popolari e momenti di allegria condivisa.

“La seconda edizione della Festa della Bruschetta rappresenta per noi un importante momento di aggregazione e condivisione”, ha dichiarato Giuliano Villella, presidente del Rione Casaccia Vignola. “Dopo la bellissima risposta ricevuta lo scorso anno, abbiamo lavorato per offrire un evento ancora più ricco, unendo buona cucina, tradizione e intrattenimento. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme due serate di festa e amicizia”. Sulla stessa linea anche il vicepresidente Andrea Bianchi: “Abbiamo voluto arricchire questa edizione con spettacoli musicali capaci di coinvolgere famiglie, giovani e meno giovani. La Festa della Bruschetta è ormai un appuntamento che unisce il piacere della tavola alla voglia di stare insieme e rafforzare il senso di comunità”.

Il Rione Casaccia Vignola ha ringraziato i volontari, gli sponsor e i collaboratori impegnati nell’organizzazione dell’evento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli assessori Manuele Parroccini e Francesca Cennerilli, e alla Pro Loco di Cerveteri, per il supporto dato alla manifestazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Serena al 347 587 9620 oppure Fausto al 340 309 9638.