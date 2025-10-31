Un messaggio di gratitudine e affetto rivolto a colleghi, collaboratori e istituzioni: “Porto con me l’esperienza e la forza di questi anni”

Dopo 25 anni di carriera, la dottoressa Ursino saluta l’ASL Roma 4 –

Si conclude oggi un lungo e significativo percorso professionale per la dottoressa Simona Ursino, che dopo venticinque anni di lavoro presso l’ASL Roma 4 saluta colleghi e collaboratori con un messaggio carico di gratitudine ed emozione.

“L’affetto e la stima per chi mi ha accompagnato per tutto il cammino, o anche solo per un tratto, resteranno sempre scolpiti dentro di me”, scrive Ursino nel suo messaggio condiviso sui canali social dell’azienda sanitaria.

La dottoressa sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e ricorda con intensità gli anni difficili del Covid: “Terribili, sfiancanti, ma al tempo stesso capaci di creare legami indissolubili, preziosi per il lavoro e per la vita.”

Ringraziamenti calorosi sono rivolti a tutte le figure professionali con cui ha collaborato: infermieri, tecnici, amministrativi, medici e rappresentanti delle istituzioni, così come a chi l’ha corretta, criticata o insegnato.

“Lascio con gratitudine e con la certezza che il lavoro fatto insieme continuerà a vivere attraverso le persone e i progetti che abbiamo condiviso”, conclude Ursino, che porta con sé l’esperienza e la forza degli anni trascorsi pronta ad affrontare nuove sfide e opportunità.

L’ASL Roma 4 ha condiviso il messaggio con parole di affetto e riconoscimento per la carriera e il contributo della dottoressa Ursino, sottolineando il valore umano e professionale che ha lasciato all’interno dell’azienda sanitaria.