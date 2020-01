Condividi Pin 0 Condivisioni

A darne l’annuncio della tempistica è il sito del Governo

Domenica 1 marzo a Roma si torna al voto per eleggere un deputato

Domenica 1 marzo a Roma si torna al voto per eleggere un deputato – I 159.814 elettori che fanno parte del collegio uninominale n. 1 della XV Circoscrizione Lazio 1 a breve torneranno alle urne per eleggere il deputato (o la deputata) che prenderà il posto di Paolo Gentiloni, eletto alle politiche del 2018 con il Partito Democratico, che ha dovuto lasciare lo scranno dopo che è stato nominato commissario agli Affari economici della commissione Europea.

Sul sito del Governo è stato pubblicato il 17 gennaio l’annuncio che “Domenica 1° marzo 2020 il voto per l’elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 1 della XV circoscrizione Lazio 1. La data di indizione dei comizi è stata individuata con decreto Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale n.9, del 13 gennaio 20“.

Tuttavia siamo convinti che la maggior parte degli elettori interessati non ne sia a conoscenza, e soprattutto, a poco più di un mese dal voto, non si conoscono ancora i nomi dei candidati.

Dunque riteniamo doveroso e necessario darne l’annuncio al fine di sensibilizzare il corpo elettorale interessato da questo ritorno alle urne.

Sui siti dei partiti non abbiamo trovato indicazioni, tranne che sul sito del M5S, che qualche giorno fa invitava gli iscritti in possesso dei requisiti necessari, ad avanzare la propria candidatura accedendo alla piattaforma Rousseau entro e non oltre le ore 12:00 del 16 gennaio 2020.

Sul fronte del Partito Democratico a il segretario Zingaretti il 10 gennaio ha detto al quotidiano La Repubblica di aver chiesto la disponibilità di Gianni Cuperlo, mentre per il centrodestra – immaginabile che corrano insieme Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – non ci risulta che sia stato ancora indicato alcun candidato.

Per i precedenti, alle elezioni politiche del 2018 Paolo Gentiloni si era aggiudicato il seggio con il 42,05% dei consensi, seguito dal candidato del centrodestra Luciano Ciocchetti con il 30,81% e da quello del Movimento 5 Stelle Angiolino Cirulli al 16,79%.