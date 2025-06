Disinfestazione adulticida in tutto il territorio comunale di Cerveteri, venerdì notte il primo dei cinque interventi

L’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi: “Il passaggio dei mezzi riguarderà tutto il territorio, dal capoluogo alle Frazioni”

Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, rende noto che si svolgerà nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 Giugno il primo dei cinque cicli previsti di disinfestazione adulticida dalla zanzara e zanzara tigre in tutto il territorio comunale.

Gli altri interventi sono programmati nelle notti tra l’11 e il 12 luglio, il 25 e il 26 luglio, l’8 e il 9 agosto e il 29 e 30 agosto. Durante il passaggio dei mezzi, i cittadini sono invitati a chiudere le finestre delle proprie abitazioni e a non lasciare all’aperto cibo o altre sostanze commestibili, panni o altri indumenti e giocattoli.

Allo stesso modo, si raccomanda di tenere gli animali domestici al chiuso e lontani dalle aree trattate. L’intervento avrà inizio a ridosso della mezzanotte e si concluderà alle prime luci dell’alba del giorno seguente.

“Gli interventi di disinfestazione anti-alare interesseranno l’intero territorio comunale – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri Alessandro Gnazi – come di consueto è necessario però precisare e sottolineare come questo sarà effettuato solamente in zone pubbliche e solamente di riflesso i suoi risultati interessano le aree private. È pertanto fondamentale che vi sia la collaborazione da parte di tutti: balconi o giardini incolti o con ristagni d’acqua possono indebolire, anche sensibilmente, l’efficacia degli interventi effettuati. Per ogni richiesta di informazione e segnalazione, si ricorda che è attivo il numero verde 800688622, operativo dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle ore 08:00 alle ore 18:00”