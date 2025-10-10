La giovane atleta del Banzai Surf Club di Santa Marinella conquista il Campionato Italiano Assoluto FISSW 2025, superando avversarie più esperte. Orgoglio del litorale laziale, si prepara ora a sfidare le onde del circuito internazionale

Diana Giorgi, la 17enne di Ostia regina del surf italiano: trionfa al Marinedda Surf Open –

La Capitale del surf laziale celebra la sua campionessa: Diana Giorgi, l’atleta diciassettenne nata a Ostia che si allena da anni nelle onde del litorale nord, ha conquistato il Campionato Italiano Assoluto Fissw 2025 vincendo il prestigioso Marinedda Surf Open in Sardegna. Il risultato è la prova della qualità della scuola italiana e, in particolare, di quella locale, guidata dal Banzai Surf Club di Santa Marinella.

La vittoria di Diana, che il 29 maggio scorso ha compiuto 17 anni, ha un sapore speciale: ha trionfato nella categoria Open, superando atlete più esperte e di età superiore. Un successo che riempie d’orgoglio l’intera comunità e l’amministrazione.

«La vittoria di Diana Giorgi è un risultato storico che celebra l’atleta e la qualità della nostra costa e del nostro mare, che si conferma palestra d’eccellenza per la disciplina del surf», ha dichiarato il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei. «Il Banzai Surf Club è un vero e proprio polo di attrazione e formazione che ha saputo coltivare un talento purissimo. Siamo orgogliosi di ospitare e sostenere realtà come questa, che portano il nome di Santa Marinella e del Litorale laziale ai vertici nazionali e internazionali».

Sulla stessa linea l’Assessore allo Sport, Marina Ferullo: «Il titolo Assoluto di Diana dimostra che investire sui giovani e sulle nostre scuole di surf è la strada giusta. Diana si è allenata e formata qui, nel nostro mare. Questo successo è un messaggio forte per tutti i giovani: con dedizione, talento e una struttura solida come quella offerta dal Banzai, ogni sogno è raggiungibile. Complimenti a Diana e a tutto il team guidato da Alessio Fantozzi».

Intervista Esclusiva: Il Coach Alessio Fantozzi

Abbiamo raggiunto Alessio Fantozzi, coach di Diana Giorgi e Presidente del Banzai Surf Club, per analizzare nel dettaglio il trionfo della sua atleta.

D: Alessio, partiamo dal risultato, l’Assoluto Fissw al Marinedda Surf Open. Una vittoria incredibile considerando che Diana, a 17 anni, ha vinto nella categoria Open, gareggiando fuori età.

R: Naturalmente, la vittoria di Diana è il frutto di un percorso e di un tantissimo lavoro. Io sono il coach di Diana, e insieme siamo cresciuti. Diana, pur essendo giovanissima, ha vinto il Campionato Open 2025, un titolo assoluto. Questo è stato possibile perché lei possiede delle qualità tecniche e fisicomotorie importanti. Ma devo dire che è soprattutto il suo carattere ad averle permesso di imporsi pur essendo la più piccola in gara.

D: Il legame con il vostro club è forte. Quanto ha influito l’ambiente di Santa Marinella sulla sua formazione?

R: Diana è un’atleta del Banzai Surf Club a tutti gli effetti; è iscritta al nostro club ormai da due anni e porta i nostri colori in ogni competizione. Lei si è sempre allenata qui. Il nostro club, la nostra scuola, le ha dato le basi per confrontarsi con onde di livello e affrontare gare dure. Diana è l’atleta di punta del Banzai Surf Club e io, come coach, sono fiero del percorso che stiamo facendo.

D: Non si limita al circuito nazionale. So che Diana sta già affrontando la scena internazionale.

R: Assolutamente. Diana sta partecipando anche al circuito QS, che è il circuito internazionale. Sta facendo gare in Spagna, Francia, insomma sta facendo un percorso molto più ampio rispetto al classico circuito italiano. E naturalmente, anche in quei contest sta avendo degli ottimi risultati. Questo la sta preparando per un futuro di alto livello e ci conferma che il titolo di Campionessa Assoluta è solo una tappa iniziale.