Domenica 10 Aprile si è svolto al Pattinodromo Comunale di Ladispoli il Campionato Regionale Pista 2022 organizzato dalla squadra locale DEBBY ROLLER TEAM sotto l’egemonia del Comitato Regionale Lazio della F.I.S.R. Federazione Italiana Sport Rotellistici con oltre 160 atleti.

Pattinaggio Velocità: Debby Roller Team vince il Campionato Regionale Pista 2022 a Ladispoli –

Il Campionato con sede unica, oltre ad assegnare il titolo regionale a tutte le categorie, ha decretato la qualificazione al Campionato Italiano Pista che si svolgerà al modernissimo impianto di Bellusco in provincia di Milano dal 20 al 23 Luglio.

Decimo titolo Regionale per la squadra locale DEBBY ROLLER TEAM che vince il titolo di società con 245 punti, al secondo posto seguita dalla squadra più giovane della regione, Rieti in Line con 87 punti ed al terzo posto dalla grandissima e storica Speedy Wheels Latina con 74. Eccellente il lavoro dei compagni di squadra della DEBBY, non solo per i titoli e le medaglie conquistate ma per le scelte tattiche che hanno portato a qualificare al Campionato Italiano Pista tutti gli atleti schierati

14 titoli Regionali individuali per la De bby e sono stati conquistati da:

Tatulli Leonardo categoria Giovanissimi Maschile (8- 9 anni) nei 2 Giri Sprint

Zorzi Alice cat. Esordienti Femminile (10 – 11 anni) nella Destrezza

Beck Alice cat. Esordienti F (10- 11 anni) nei 2 Giri Sprint

Cozzolino Novella cat. Esordienti F (10- 11 anni) negli 8 Giri in Linea

Cavalli Giada cat. Ragazzi 12 F (12 anni) nel Giro a Cronometro

Cani Emili cat. Ragazzi 12 F (12 anni) nei mt 2.000 a Punti

De Amicis Sofia cat. Ragazzi F (13- 14 anni) nel Giro a Cronometro

Michettini Giulia cat. Ragazzi F (13- 14 anni) nei mt 3.000 a Punti

Marchetti Francesco cat. Allievi M (15- 16 anni) nel Giro a Cronometro

Gentili Davide cat. Allievi M (15- 16 anni) nei mt 5.000 a Punti

Nappi Valentina cat. Juoniores F (17- 18 anni) nel Giro a Cronometro

Pasquini Paolo cat. Master Over 60 (60- 69 anni) nella mt 5.000 in Linea

Americana a squadre – 1^squadra (staffetta) cat. Allievi F composta da

Michettoni Giulia – Cavalli Chiara – Folli Elisa

Americana a squadre (staffetta) cat. Allievi M composta da

Piccoli Simone – Marchetti Francesco – Gentili Davide.

19 le medaglie d’Argento individuali e sono state conquistate da:

2 da Tatulli Leonardo categoria Giovanissimi M (8- 9 anni) nella Destrezza e nei 5 Giri in Linea

Beck Alice cat. Esordienti F (10- 11 anni) nella Destrezza

2 da Zorzi Alice cat. Esordienti F (10- 11 anni) nei 2 Giri Sprint e negli 8 Giri in Linea

2 da Conti Beatrice cat. Ragazzi 12 F (12 anni) nel Giro a Cronometro e nei mt 2.000 a Punti

2 da Romano Gabriel cat. Ragazzi 12 M (12 anni) nelGiro a Cronometro e nei mt 2.000 a Punti

Conti Francesca cat. Ragazzi F (13- 14 anni) nel Giro a Cronometro

De Amicis Sofia cat. Ragazzi F (13- 14 anni) nei mt 3.000 a Punti

2 da Piccoli Simone cat. Ragazzi M (13- 14 anni) nel Giro a Cronometro

Cavalli Chiara cat. Allievi F (15- 16 anni) nel Giro a Cronometro

Bocchini Eleonora cat. Allievi F (15- 16 anni) nei mt 5.000 a Punti

Gentili Davide cat. Allievi M (15 – 16 anni) nel Giro a Cronometro

Marchetti Francesco cat. Allievi M (15- 16 anni) nei mt 5.000 a Punti

Nappi Valentina cat. Juoniores F (17- 18 anni) nei mt 5.000 a Punti

Americana a Squadre – 2^ squadra (staffetta) cat. Allieve F composta da:

Conti Francesca – Bocchini Eleonora – Festa Greta.

9 le medaglie di Bronzo individuali e sono state conquistate da:

Chiarabini Giorgia categoria Giovanissimi F (8- 9 anni) nella Destrezza

Tatulli Laura cat. Esordienti F (10- 11 anni) nella Destrezza

Cozzolino Novella cat. Esordienti F (10- 11 anni) nei 2 Giri Sprint

Beck Alice cat. Esordienti F (10- 11 anni) negli 8 Giri in Linea

Cani Emili cat. Ragazzi 12 F (12 anni) nel Giro a Cronometro

Cavalli Giada cat. Ragazzi 12 F (12 anni) nei mt 2.000 a Punti

Conti Francesca cat. Ragazzi F (13- 14 anni) nei mt 3.000 a Punti

Piccoli Simone cat. Ragazzi M (13- 14 anni) nei mt 3.000 a Punti

Festa Greta cat. Allievi F (15- 16 anni) nei mt 5.000 a Punti

Pertanto si chiude il Campionato Regionale Pista per la DEBBY ROLLER TEAM con soddisfazione dei Dirigenti e dei tecnici l’Allenatrice Valentina Manca, il Maestro Giovanni Piccoli e il Coach Andrea Farris, per la conquista di 42 medaglie complessive ed il titolo di società Campione Regionale.

Già da Lunedì 11 Aprile partirà la preparazione in vista del Raduno della Nazionale Italiana di Pattinaggio Velocità per i nostri atleti convocati da parte del Commissario Tecnico Massimiliano Presti che saranno Folli Elisa, Marchetti Francesco e Gentili Davide e per la preparazione della doppia trasferta che si terrà il 18 Aprile nel circuito stradale di Paderno D’Adda in provincia di Milano e dal 29 Aprile al 1 Maggio alla tappa di Coppa Europa nel pattinodromo coperto più grande al mondo dell’Arena Geisingen in Germania.