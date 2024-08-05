Danza, Teatro e Comicità nel prossimo weekend in Piazza Santa Maria a Cerveteri –
Prosegue il calendario di eventi culturali 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗖𝗮𝗲𝗿𝗶𝘁𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 a 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶. Dopo il successo del Concerto del Gruppo Bandistico Cerite e del teatro con l’omaggio a Luigi Pirandello, nel prossimo weekend spazio alla 𝗱𝗮𝗻𝘇𝗮, 𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀!
… 𝘦𝘤𝘤𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪…
𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜̀ 𝟵 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢
“𝗜𝗟 𝗟𝗔𝗚𝗢 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗜𝗚𝗡𝗜” – 𝘊𝘰𝘳𝘦𝘰𝘨𝘳𝘢𝘧𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘓𝘶𝘪𝘨𝘪 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘵𝘵𝘢
𝘜𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘣𝘢𝘭𝘭𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘧𝘢𝘮𝘰𝘴𝘪 𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘰𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘪 𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘳𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪
𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟭𝟬 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢
“𝗙𝗔𝗖𝗖𝗜𝗔 𝗨𝗡’𝗔𝗟𝗧𝗥𝗔 𝗙𝗔𝗖𝗖𝗜𝗔” – 𝘤𝘰𝘯 𝘛𝘪𝘻𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘍𝘰𝘴𝘤𝘩𝘪 𝘦 𝘈𝘯𝘵𝘰𝘯𝘪𝘰 𝘗𝘪𝘴𝘶
𝘜𝘯𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦, 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘥𝘪𝘢, 𝘢𝘧𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢 𝘵𝘦𝘮𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘨𝘨𝘪 𝘦 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘲𝘶𝘰𝘵𝘪𝘥𝘪𝘢𝘯𝘦
𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟭𝟭 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢
𝗣𝗔𝗕𝗟𝗢 𝗘 𝗣𝗘𝗗𝗥𝗢 – “𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘦 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘦”
𝘜𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯 𝘥𝘶𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘢 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘷𝘦𝘯𝘵’𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘢 𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘭𝘤𝘰𝘴𝘤𝘦𝘯𝘪𝘤𝘪 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘪. 𝘜𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘶𝘯𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘭𝘶𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦.
𝗟’𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗔 𝗧𝗨𝗧𝗧𝗜 𝗚𝗟𝗜 𝗦𝗣𝗘𝗧𝗧𝗔𝗖𝗢𝗟𝗜 𝗘̀ 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗢 – 𝗜𝗡𝗜𝗭𝗜𝗢 𝗢𝗥𝗘 𝟮𝟭:𝟯𝟬