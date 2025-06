De “I Delitti della Vergine”, il nuovissimo romanzo di Daniela Alibrandi, pubblicato da Morellini Editore nella collana Luoghi e Storie, si continua a parlare anche prima della sua uscita prevista per il 4 luglio. Sarà per le ambientazioni scelte dall’autrice, mai come ora tanto misteriose e iconiche, o per il suo nuovissimo stile, il MultiDimensionCrime, che continua a regalare ai suoi lettori un’esperienza concitata e multidimensionale, l’unicache non permette di lasciare la lettura fino all’ultima riga.

Fatto sta che riescono a calamitare l’attenzione sia la cover che ritrae la meravigliosa Fontana di Trevi, nelle cui acque appare all’improvviso un corpo nudo e sinuoso, sia il richiamo alle antiche leggende che si intrecciano in modo magistrale con i misteriosi accadimenti.

Per chi conosce la scrittura della Alibrandi non sarà nuova la sensazione di essere catturati in un vortice che promette colpi di scena e suspense all’ennesima potenza, regalando inoltre un’immersione palpabile nelle ambientazioni segrete e misteriose del mondo sotterraneo romano.

Daniela Alibrandi, il 30 giugno il primo appuntamento con “I delitti della vergine”

Ragazze innocenti scompaiono senza lasciare traccia, mentre presenze inquietanti animano il corso sotterraneo dell’acquedotto Vergine. In questo thriller psicologico, Daniela Alibrandi porta di nuovo il lettore a ragionare insieme all’assassino, a patire il terrore della vittima e a indagare insieme al commissario Rosco e alla sua squadra.

La prima presentazione del romanzo sarà a Roma, lunedì 30 giugno alle ore 19:00, presso la piazza San Clemente, nell’ambito della rassegna “Libri in Strada”, patrocinata dal primo Municipio del Comune di Roma e organizzata da Enoteca Letteraria. A presentare il libro sarà la giornalista e opinionista Laura Pranzetti Lombardini, volto noto della RAI e di Mediaset. L’autrice sarà accompagnata anche dallo speleologo ed esperto in architetture sotterranee Fabrizio Baldi, membro del gruppo Archeologico Romano, e dal criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio. Le letture saranno del regista e attore Agostino De Angelis, con la partecipazione di Eleonora Pini, Riccardo Frontoni e Riccardo Dominici della Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage.

Sappiamo inoltre che per il romanzo è stato pianificato un nutrito tour con appuntamenti arricchiti da eventi artistici, sui quali vi invitiamo a restare aggiornati seguendo il sito dell’autrice, la pagina Facebook e i suoi social. Tra l’altro non mancheranno iniziative originali a cui l’Alibrandi ci ha abituato.

Basta ricordare la visita ai laghi sotterranei del Celio dedicata ai suoi lettori per celebrare il romanzo Delitti Sommersi (Morellini Editore), ambientato proprio in quelle atmosfere e ora in distribuzione globale nelle librerie fisiche di tutto il mondo. Del resto anche all’estero viene molto apprezzato lo stile originale a cui la nostra autrice ha dato vita nella letteratura giallo/noir, il MultiDimensionCrime che,secondo l’abitudine anglofona, già è entrato a far parte del lessico con il suo acronimo MDCrime.

Sito web italiano https://danielaalibrandi.com/

Presente su Facebook Daniela Alibrandi Autore, Linkedin, Twitter, Instagram, Pinterest