Dancing Day, 5 borse di studio ad allievi di Cerveteri

Si è svolta nei giorni scorsi la 13esima edizione del Dancing Day, rassegna di ballo romana che, ogni anno, coinvolge danzatori e danzatrici provenienti da tutta Italia. L’evento, svoltosi nella grande cornice di Cinecittà World, ha permesso agli iscritti di esibirsi di fronte agli esperti del settore e al grande pubblico della danza. Alla fine della kermesse, una commissione ha assegnato varie borse di studio e 5 di queste sono andate a ragazzi e ragazze di Cerveteri, in particolare, a ballerini e ballerine della RIM Sport.

Guidati dalle loro insegnanti, Manila Ripani per l’hip-hop e Maila Martino per il modern, circa 50 giovani allievi sono sbarcati su un palco prestigioso del panorama romano e hanno messo in mostra il loro talento e le loro potenzialità. Una possibilità di crescita che ha, evidentemente, convinto anche diversi addetti ai lavori che hanno deciso di premiare il loro impegno.

“Siamo molto contente di aver inaugurato il periodo natalizio in questo modo” hanno raccontato le coreografe della RIM. “Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono messi in gioco, per il loro impegno e la loro passione. Un ringraziamento doveroso va alla RIM, ma, soprattutto, siamo grate a tutti i genitori e gli accompagnatori che hanno partecipato così numerosi e che, in questo modo, hanno sostenuto al meglio i loro ragazzi”.

“Ora, speriamo che i ragazzi siano pronti per il nostro saggio: La Mattina di Natale, ovvero l’evento con il quale ci saluteremo prima delle feste e che si terrà domenica 22 dicembre” hanno concluso le insegnanti.

Gruppi partecipanti

2 Corsi hip hop (by Manila Ripani)

o Principianti

o Intermedio

2 Corsi modern (by Maila Martino)

o Principianti

o Semi-avanzato

Borse di studio assegnate: 5

Location Dancing Day: Cinecittà World