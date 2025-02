Dalla Spagna alla Capitale. Recuperate opere d’arte nelle Gallerie di Madrid e Barcellona

«…Noi oggi siamo quello che la nostra identità, la nostra arte, la nostra cultura ci consente di essere… in questo momento di incontro che suggella, una volta di più questa grande fratellanza tra i due nostri Paesi. Con grande orgoglio restituiamo al Regno di Spagna le “sue bellezze, la sua arte e la sua cultura…»

Sono le parole che il Questore Massucci ha rivolto questa mattina all’Ambasciatore Spagnolo in Italia, S.E. Miguel Fernández Palacios, in occasione della restituzione di due dipinti ed una scultura bronzea in altorilievo, rinvenuti ad aprile 2024, a seguito di un’operazione della Squadra Mobile che aveva consentito di procedere al fermo di indiziato di delitto di due cittadini di origine sudamericana, intercettati a Casal dei Pazzi con due grandi valigie, al cui interno erano occultate le preziose tele e la scultura.

Grazie alla collaborazione degli Uffici di Cooperazione Internazionale di Polizia, della Brigada de Patrimonio Històrico de la Policìa Nacional, e delle Autorità Spagnole, tra cui la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio, si è accertato che le opere d’arte ritrovate erano state trafugate in due distinte occasioni: in particolare, i dipinti “Puerto de San Sebastian”, olio su cartone dell’autore Joaquin Sorolla Bastida e “Caballo blanco” con carro”, olio su tela dell’autore Hermenegildo Anglada Camarasa erano stati depredati, nel maggio 2021, da una mostra d’arte allestita presso l’Hotel Angel Miguel di Madrid, a danno della “Galeria Lorenart”, mentre la scultura in bronzo in altorilievo, a fusione a cera dell’autore Javier Martin era stata prelevata dalla galleria d’arte “N2 Galeria” di Barcellona nel 2022.

Oggi le opere d’arte sono state affidate all’Ambasciatore spagnolo, che provvederà a consegnarle nelle mani dei legittimi proprietari.

Una consegna che simboleggia il ruolo fondamentale dell’arte e della cultura nel connettere e nell’unire le Istituzioni e le persone e come ogni forma d’arte rappresenti un linguaggio universale che riesce ad esprimere emozioni, pensieri e tradizioni, trascendendo le barriere linguistiche e culturali.