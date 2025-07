Dal SUP nuove soddisfazioni per l’Associazione Nautica Campo di Mare –

Nuove soddisfazioni per l’Associazione Nautica Campo di Mare che hanno visto la loro istruttrice di SUP Rosellyn ottenere un podio importante.

Riporta la stessa organizzazione dal proprio profilo Facebook:

“Ed è ancora podio per l’istruttrice di Sup dell’ Associazione Nautica Campo di Mare. Complimenti a Rosellyn che ha concluso i 10 km di gara nonostante il vento forte e le difficoltà! Si aggiudica il 2° posto nella gara federale Sup Trasimeno vinta dalla campionessa Europea in carica Vira Lemekha. Un gran bella soddisfazione! Bravissima!