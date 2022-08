Dal 25 al 28 agosto, al Castello di Ceri mostra di pittura e scultura di Lucio Fraschetti

A cura di Fabio Uzzo galleria d’arte inQuadro, Cerveteri

Dal 25 al 28 Agosto 2022 al Castello di Ceri, Palazzo Torlonia si svolgerà questo evento culturale organizzato dalla galleria d’arte inQuadro con il patrocinio del comune di Cerveteri.

Lucio Fraschetti sarà in mostra con “Il tempo Ritrovato” con le sue opere che spaziano fra la pittura, la scultura e l’istallazione.

Lucio Fraschetti, artista Romano traccia un percorso partendo dalla classicità che si rifà all’arte Greca e Romana per poi trasformare le sue opere in una visione più contemporanea che trova in Picasso l’artista di riferimento.

Usa pigmenti e tecniche antiche nelle pittura e li rappresenta in una chiave moderna che mette l’uomo al centro del mondo.

Nella scultura invece partendo dai riferimenti classici ci trasporta attraverso il novecento con la scomposizione di alcune figure scolpite in legno che ci fa pensare subito a Picasso, inoltre da non sottovalutare alcune sculture in legno realizzate negli ultimi anni, con materiali di recupero raccolti sulle spiagge.

Lucio Fraschetti ha esposto a Roma e in altre città italiane in diversi spazi museali e gallerie da qualche anno collabora ed espone con la galleria d’arte inQuadro, riscuotendo notevole consenso per la suo percorso artistico.

La mostra sarà inaugurata alle 17.30 giovedì 25 ed il 28 alle 17 ci sarà una conferenza del prof. Settimio La Porta filosofo dell’arte dal titolo “il tempo ritrovato”.

La mostra si terrà nella Limonaia del castello di Ceri, un bellissimo spazio luminosissimo che si affaccia su di un giardino meraviglioso con piante secolari e l’ingresso sarà libero dalla mattina fino alla sera dalle 10 alle 19.30 fino a Domenica.