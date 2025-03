Crocicchi: “Chiediamo a tutte le forze politiche in Regione di schierarsi al fianco del Comune di Bracciano e dei suoi cittadini”

Cupinoro, il sindaco di Bracciano: “Questione post mortem arriva in consiglio Regionale”

Ieri siamo stati in Consiglio Regionale in occasione della seduta nella quale si discuteva della Discarica di Cupinoro.

La Giunta Regionale del Lazio ha proposto al Consiglio Regionale una norma che prevede lo stanziamento al Comune di Bracciano – identificato dalla Regione Lazio come responsabile della gestione post mortem della discarica di Cupinoro – di un contributo di 450.000€ all’anno per soli tre anni.

I consiglieri regionali di opposizione, invece, hanno presentato un emendamento finalizzato a sancire in modo chiaro la responsabilità della Regione Lazio nel garantire un impegno strutturale e continuativo per la gestione post mortem della discarica di Cupinoro che durerà 30 anni.

La proposta di emendamento, che garantirebbe in modo definitivo la tutela ambientale del sito e la sostenibilità economica dell’intervento, è finalizzata a modificare la previsione della Giunta Regionale che trasferisce la responsabilità gestionale e economica al Comune, con evidenti criticità in termini di pianificazione futura e senza sufficienti garanzie in merito alla sostenibilità economica.

Cupinoro, il sindaco di Bracciano Crocicchi

In queste settimane come Amministrazione comunale ci siamo impegnati affinchè il Consiglio regionale riconosca le ragioni del Comune su un tema così importante per il nostro territorio.

Grazie alla collaborazione della consigliera Eleonora Mattia e di tutti gli altri consiglieri regionali di opposizione, è stato presentato l’emendamento alla norma proposta, che da una parte pone la gestione post operativa in capo alla Regione Lazio, e dall’altra garantisce l’impegno finanziario per l’integrale realizzazione dell’intervento, di circa 30 anni.

La prossima seduta del Consiglio Regionale si terrà martedì 1 aprile.

In qualità di Sindaco ho già fatto appello al senso di responsabilità di tutti i consiglieri comunali, al di là delle appartenenze politiche, di impegnarsi a far passare l’emendamento, in linea con gli impegni presi con la delibera di consiglio comunale approvata lo scorso anno all’unanimità.

In questo momento ribadisco il mio invito: insieme, ognuno con i propri referenti politici in Regione, dobbiamo lavorare affinché il Consiglio regionale riconosca le ragioni del nostro Comune per il bene del territorio.

Chiediamo a tutte le forze politiche in Regione di schierarsi al fianco del Comune di Bracciano e dei suoi cittadini.