Crollo palazzo a Roma, Vigili del Fuoco in Azione

Quattro persone estratte dalle macerie in Largo Corrado ricci :impegno massimo dei Vigili del Fuoco

ROMA, – Dramma nel centro di Roma questa mattina, dove dalle ore 11:30 i Vigili del Fuoco sono impegnati in un complesso intervento a seguito del crollo parziale di un edificio situato in Largo Corrado Ricci, civico 37.

Sul posto sono state immediatamente mobilitate tre squadre operative, supportate da due autoscale e nuclei speciali USAR (Urban Search and Rescue), per gestire l’emergenza e ricercare eventuali dispersi sotto le macerie.

L’azione rapida dei soccorritori ha finora permesso di estrarre e mettere in sicurezza quattro persone coinvolte nel crollo. Al momento, lo stato di salute dei feriti non è noto.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La zona è stata cinturata dalle forze dell’ordine per consentire il lavoro delle squadre.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti appena disponibili.