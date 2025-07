Crisi politica a Cerveteri: l’attesa per il Consiglio Comunale del 30 luglio –

Il clima politico si fa sempre più incandescente al Granarone, con la prossima seduta del Consiglio Comunale fissata per martedì 30 luglio alle ore 19. Tutti gli occhi sono puntati su questo appuntamento, non tanto per i nodi all’ordine del giorno, quanto per l’attuale crisi della maggioranza, seguita dall’uscita del gruppo “Città Futura – Anno Zero” dalla coalizione di governo guidata dal sindaco Gubetti. Questa decisione segna l’apertura di una nuova fase di instabilità amministrativa, gettando le basi per scenari incerti che potrebbero avere ripercussioni immediate sull’equilibrio dell’esecutivo.

Nonostante la defezione di Città Futura, è arrivato un supporto numerico dal consigliere comunale Nicolò Accardo, in minoranza, che sulla mozione di sfiducia ha dichiarato di non averci ripensato, contribuendo così a mantenere, almeno formalmente, la tenuta numerica del gruppo di sostegno alla sindaca. Tuttavia, l’emorragia politica interna e il nervosismo palpabile tra i banchi del Consiglio rendono la prossima assise tutt’altro che una mera formalità.

Il lungo ordine del giorno, composto da ben 14 punti, sarà verosimilmente accompagnato da un acceso confronto politico, specialmente durante la seduta segreta riguardante l’ordine del giorno protocollato dal consigliere Orsomando. Oltre alle comunicazioni iniziali, che rappresenteranno un momento chiave per eventuali dichiarazioni ufficiali, si discuterà anche di bilancio: saranno esaminati la ratifica della variazione d’urgenza al previsionale 2025-2027, il riconoscimento di debiti fuori bilancio per oltre 49mila euro e l’assestamento generale con salvaguardia degli equilibri finanziari.

In agenda figurano anche tematiche di rilevante importanza per la comunità, come l’approvazione del piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la ricostituzione della commissione toponomastica e la valutazione di un intervento edilizio per la ristrutturazione della parrocchia San Francesco d’Assisi a Marina di Cerveteri, per il quale è richiesta la dichiarazione di pubblico interesse.

Non mancheranno interrogazioni da parte dei consiglieri di opposizione, con discussioni che spazieranno dai chioschi sul lungomare ai disservizi idrici a I Terzi, fino al controverso taglio degli alberi in piazza Prima Rosa e al concorso pubblico della partecipata Caerite Spa.

La seduta si svolgerà in sessione ordinaria nel palazzo del Granarone e sarà trasmessa in diretta streaming. Questo incontro costituirà un vero e proprio termometro politico per la tenuta della giunta Gubetti. Un consiglio da seguire con attenzione, prestando orecchio non solo ai numeri, ma anche alle parole pronunciate, quelle che potrebbero segnare l’inizio di una nuova fase o l’avvicinarsi della fine di un ciclo.

Questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio:

1 . COMUNICAZIONI

ORDINE DEL GIORNO PROT. 35619 DEL 23/07/2025 DEL CONS. ORSOMANDO & ALTRI (SEDUTA SEGRETA AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1, 3, 4) RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 15/07/2025 AD OGGETTO VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000)

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

DEBITI FUORI BILANCIO DELL’IMPORTO DI € 49.116,04 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA, 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CERVETERI E SALISANO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL DLGS 267/2000

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

APPROVAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DEL COMUNE DI CERVETERI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

RICOSTITUZIONE COMMISSIONE TOPONOMASTICA IN ESECUZIONE DELLA MOZIONE PROT. 24011 DEL 20/05/2025 APPROVATA CON DCC N. 30 DEL 30/06/2025 PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI – PROPOSTA PROGETTUALE PER L’ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSISTENTE NELL’ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI IN VIALE BENEDETTO MARINI N. 165 SITA IN MARINA DI CERVETERI, CON LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER I PRESBITERI E SERVIZI. DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA EX ART.14 COMMA 1 DEL DPR N.380/2001

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’