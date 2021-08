Covid, oggi in Italia 4.168 nuovi casi e 44 decessi: il bollettino di lunedì 23 agosto 2021 –

Sono 4.168 contagi e 44 i morti. Eseguiti poco più di 100mila tamponi, tasso di positività sale al 4,1%. In aumento ricoveri (+161) e terapie intensive (+13). Regioni: in Sicilia 1.121 casi, Emilia-Romagna +558, Toscana + 434, Veneto + 331.

Scendono ancora i contagi nel nuovo bollettino sul Covid in Italia del ministero della Salute. Ma come sempre il lunedì, il dato sui nuovi casi è condizionato dal numero ridotto di tamponi eseguiti, poco più di 100mila, tant’è che il tasso di positività sale sopra il 4%. Crescono anche i decessi (anche se alcuni sono relativi ai giorni precedenti e registrati solo oggi) e la pressione ospedaliera, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive. Intanto oggi si apre una settimana decisiva per i colori delle regioni in vista del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità: fondamentali saranno i dati di domani per terapie intensive e ricoveri. Non vanno bene le cose in Sicilia che ha disposto nuove restrizioni (e due comuni sono in zona arancione).

Sul fronte dei vaccini, da registrare l’opinione del professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, secondo il quale una seconda dose di vaccino per chi dal Covid è guarito è “inutile e non priva di rischi”. Mentre il sottosegretario del ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, esclude che il 15 settembre si possa arrivare a un radicale obbligo di vaccinarsi: “Per quel giorno saremo all’80% delle immunizzazioni”.

Intanto si avvicina la data della riapertura delle scuole e i nodi sul tappeto sono ancora tanti: primo fra tutti quello del ritorno in presenza. Da moltissimi studenti arriva l’appello a non rimetterli in dad. E si sta anche discutendo di introdurre nuovi obblighi per il Green pass.