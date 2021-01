Covid, la virologa Capua: “Fine pandemia non prima del 2023”

Share Pin 1 Condivisioni

Covid, Capua: “Fine pandemia non prima del 2023” –

“Ci vuole lucidità in questo momento. Se noi gestiremo bene la campagna di vaccinazione, per tutto il 2021 cercheremo di abbassare il numero di focolai. Nel 2022 la popolazione sarà vaccinata, quindi si potrà circolare con molte meno mascherine. Ma, mi dispiace, io non credo che prima del 2023 ci sarà un ‘libera tutti’. Ci vuole tempo per vaccinare le persone e per gestire un fenomeno trasformazionale come una pandemia”. E’ la previsione di Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center della Università della Florida, nel corso della trasmissione “Dimartedì” (La7).

La virologa spiega: “Sono preoccupata perché siamo tutti sfiniti: i medici, gli infermieri, i cittadini, coloro che devono prendere le decisioni. Dobbiamo tenere gli argini e non dobbiamo perdere la lucidità in questo momento, perché siamo arrivati alla campagna di vaccinazione. Soltanto quando gli ospedali potranno ricominciare a servire i cittadini, potrà ripartire il Paese. Quindi, è assolutamente importante che prima dell’estate arriviamo a vaccinare tutte le fasce della popolazione a rischio, cioè tutti quelli che possono finire in ospedale, perché il virus non andrà via e continuerà a circolare”.