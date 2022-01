Covid, il bollettino cambia. La circolare: «Asintomatici non verranno conteggiati nei ricoveri» –

Il bollettino Covid cambia: i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus, ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come “caso Covid” ma non saranno conteggiati tra i ricoveri dell’Area Medica Covid.

Ciò fermo restando il principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti.

Lo prevede la nuova circolare del ministero della Salute, che accoglie le richieste delle Regioni in tal senso.