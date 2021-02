Share Pin 11 Condivisioni

Quanto è emerso dal comitato tecnico scientifico

Covid, Cts: ”Possibili riaperture cinema e teatri da fine marzo”

Proprio così, da fine marzo potrebbe scattare il via libera per cinema e teatri, che potranno tornare ad accogliere gli spettatori con determinate limitazioni.

E’ quanto emerso dalla riunione del Cts, dove il ministro Franceschini ha presentato alcuni protocolli integrativi di sicurezza che saranno appunto valutati nei prossimi giorni.

La riapertura, che si potrebbe prevedere tra circa un mese, dovrà però mantenere un determinato orario, ovvero non oltre le ore 22. Discorso che potrà valere esclusivamente per le Regioni che si troveranno in zona gialla.