Il Centro Operativo Comunale fa chiarezza

A Santa Marinella un’altra vittima del covid19: è falso?. Arriva la smentita dal COC cittadino

Nelle ultime ore sta circolando sul territorio di Santa Marinella la notizia relativa ad un presunto nuovo decesso a causa del covid-19. La notizia, diffusa da fonti ufficiali, ha destato preoccupazione anche sui social, in un periodo in cui sembra ridursi non solo il numero dei contagi, ma anche quello dei decessi.

La persona che avrebbe perso la vita, aveva 55 anni. Ma i volontari del Centro Operativo Comunale sono intervenuti sui social, per smentire quanto affermato:

“Dal COC – si legge – smentiamo che oggi sia deceduta una persona di anni 55 di covid19. Non è assolutamente vero: sono dati vecchi di quasi due mesi fa”.

B.P.