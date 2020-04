Condividi Pin 2 Condivisioni

Si è svolto questa mattina il sopralluogo della Task Force della Asl Roma 4

Covid-19, effettuati 61 tamponi a pazienti e personale sanitario nella RSA

E’ avvenuto questa mattina il sopralluogo della Task Force della Asl Roma 4 alla RSA Santa Maria del Prato di Campagnano.Il Direttore della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Simona Ursino, e il direttore del DAPSS con a seguito la squadra della Asl Roma 4 che ha effettuato i tamponi, sono andati presso la RSA, accompagnati dalla Direttrice della RSA Roberta Ricci e dal direttore Sanitario della RSA Roberto Giovannola.

Sono stati programmati 61 tamponi sia ai pazienti che al personale sanitario che lavora nella RSA.Tutti i tamponi verranno effettuati entro questa mattina.Finora, sono 5 i casi di positività riscontrati, tre pazienti e due operatori sanitari.

I tamponi al personale sanitario si stanno effettuando questa mattina in un’area esterna dove si accede con la macchina con la modalità “Drive-in” Successivamente al sopralluogo, il Direttore Generale e la Dott.ssa Ursino hanno incontrato l’assessore e il Vicesindaco di Campagnano in un meeting per analizzare la situazione, e nelle prime ore del pomeriggio sarà predisposta una relazione che verrà consegnata sia in Regione che al sindaco.

E’ stato comunque riscontrato che la RSA sta facendo tutto il possibile, affrontando l’emergenza con il massimo impegno e con tutte le risorse.

La Asl Roma 4 aveva già fornito la RSA di alcuni DPI, e oggi, dopo il sopralluogo si è subito attivata per mandare ulteriori DPI alla RSA

L’azienda sanitaria aveva già nei giorni scorsi indicato le procedure da adottare in caso di criticità: – predisposizione in isolamento in stanza singola di soggetti che hanno sintomi sospetti e immediata allerta dei MMG e servizio igiene e sanità pubblica-fare indossare sempre al paziente la mascherina chirurgica-interdire l’accesso agli esterni Oltre a tutte le indicazioni sulle norme igieniche e di sicurezzaE’ stata inoltre data indicazione si fornire agli operatori aggiornamenti sull’uso dei DPI e sulle modalità di vestizione e svestizione.