Share Pin 3 Condivisioni

Aumentano ancora i contagi, ma cala il numero dei decessi

Covid, 16.424 positivi e 318 morti oggi in Italia

Sono 16.424 i nuovi contagi per Coronavirus registrati oggi, 24 febbraio, in Italia. Aumentano i casi, ma cala il numero delle persone che hanno perso la vita, oggi 318, soltanto ieri 356, per un totale di 96.666 vittime da inizio epidemia.

Salgono le terapie intensive, 11 in più di ieri, in totale sono 2.157. In calo invece i ricoveri, 78 in meno rispetto a ieri.

Complessivamente il numero dei positivi è di 2.848.564. Aumentano anche le persone guarite, 14.599 su 2.362.465 persone totali.

Oggi i casi attualmente positivi sono 1.485.