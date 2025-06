Onda Nuova: “Abbiamo seguito la vicenda con serietà e senza slogan e teatrini mediatici. Si tratta di una vittoria per il territorio”

Corso di Infermieristica a Bracciano: “Iscrizioni aperte e più risorse per la sanità” – Riceviamo e pubblichiamo

La verità è semplice: il corso di Infermieristica non è mai stato sospeso né tantomeno chiuso. Le iscrizioni sono state rinnovate senza soluzione di continuità, e il corso resterà a Bracciano. La novità, anzi, è positiva: grazie al trasferimento in una sede ASL rinnovata sempre a Bracciano, si metterà fine allo sperpero di denaro pubblico in affitti verso privati, ottimizzando le risorse a beneficio della sanità locale.Questa scelta, tutt’altro che penalizzante, è il frutto di una strategia chiara: risparmiare dove possibile per investire dove necessario, aumentando le prestazioni sanitarie sul territorio.

Ancora una volta la lista Regeneration si dimostra più interessata a diffondere allarmismi che a rappresentare la realtà dei fatti. La questione del corso di Laurea in Infermieristica a Bracciano è stata oggetto di una polemica sterile e infondata, costruita ad arte per spaventare cittadini e studenti, senza alcun riscontro nella realtà.

Le strumentalizzazioni che continuano nonostante le smentite ufficiali arrivate direttamente in aula, rappresentano un modo di fare politica fazioso, subdolo e irresponsabile. Hanno parlato chiaro la Direttrice della ASL, il Preside di Facoltà della Sapienza e i sindaci dei Comuni interessati: nessun corso viene chiuso, nessuna sede viene cancellata, anzi le iscrizioni sono state regolarmente riaperte come da ordinario.

Onda Nuova, sin dall’inizio, ha seguito la vicenda con serietà e impegno, senza slogan e senza teatrini mediatici. Abbiamo lavorato nelle sedi opportune – regionali, universitarie e territoriali – per garantire il diritto allo studio e per difendere il valore del decentramento universitario. Lo abbiamo fatto parlando con gli studenti, ascoltando le loro esigenze, costruendo soluzioni con le Istituzioni.Abbiamo garantito un confronto serio, diretto e trasparente, mettendo in comunicazione studenti, cittadini e istituzioni. Un’azione costante, responsabile, che ha avuto un solo obiettivo: potenziare il diritto allo studio e valorizzare l’offerta formativa e sanitaria nel nostro territorio. E ci siamo riusciti.

Per questo ringraziamo pubblicamente la Direttrice della ASL Marino, i sindaci Crocicchi e Gubetti, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Eugenio Gaudio, il prof. Casella, presidente del Corso di Infermieristica, e tutti coloro che hanno partecipato al consiglio comunale aperto, contribuendo con trasparenza e responsabilità.

Durante la seduta, è stato ancora una volta ribadito ciò che dovrebbe ormai essere chiaro a tutti: nessuna chiusura, nessuno spostamento, ma un rafforzamento del corso e un risparmio di risorse da destinare alla sanità pubblica.

Chi insiste nel raccontare un’altra versione dei fatti, lo fa per meri fini politici, giocando sulla pelle degli studenti e dei cittadini. Noi continueremo a lavorare con serietà, senza inseguire polemiche inutili, per una società ed un’offerta formativa più vicina ai giovani e più efficiente.

Si tratta di una vittoria per il territorio, che mantiene un presidio formativo strategico e recupera risorse preziose per la sanità pubblica. Davanti a chi semina dubbi e paure, noi scegliamo la verità dei fatti e la forza delle soluzioni.

